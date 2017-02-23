Карполь: на матч Лиги чемпионов ушло бы много сил, поэтому отправили молодёжь

Главный тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал решение отправить на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Дрезднером» молодёжный состав команды. Немки оказались сильнее со счётом 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19).«Мы были вынуждены отправить на игру в Германию молодёжь, ведь уже в субботу у нас важнейший матч плей-офф чемпионата России против очень хорошей команды „Заречье-Одинцово“. А на игру Лиги чемпионов ушло бы много сил, плюс ещё дорога, перелёты выматывают. Поэтому было принято такое решение», — цитирует Карполя официальный сайт клуба.