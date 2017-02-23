Малова: в матче с «Волеро» хотелось, конечно, уложиться в три партии

Либеро московского «Динамо»рассказала, за счёт чего команде удалось одолеть швейцарский «Волеро» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12).«Мы выиграли за счёт характера, всё-таки у „Волеро“ очень хороший состав. В тяжёлый момент мы собрались, поддержали друг друга и сумели победить. Но хотелось, конечно, уложиться в три партии. Хотели поувереннее победить „Волеро“, да и показать всем, что мы можем играть лучше. Не всё получалось, главное, что смогли вытащить игру.У нас был неплохой приём. Соответственно, нашим нападающим было комфортнее атаковать. Подачка у „Волеро“ была хорошая, но не сказать что очень сложная. Мы справлялись», — цитирует Малову «Р-Спорт».