Менеджер «Хипо Тироль»: выражаем сожаления в связи с ситуацией с Маслиевым

Менеджер австрийского клуба «Хипо Тироль»прокомментировал дисквалификацию российского доигровщика командына четыре года за употребление допинга.«Мы узнали о положительном результате допинг-пробы Маслиева только 25 ноября и сразу расторгли контракт с ним. Если бы мы узнали об этом раньше, то он, конечно, не сыграл бы в двух матчах чемпионата Австрии после сдачи положительной пробы. Мы можем только выразить сожаление в связи с этой ситуацией и принять наказание в виде снятия пяти очков. Я считаю, что было бы справедливым уведомлять игрока и клуб одновременно», — приводит слова Кронталера официальный сайт клуба.