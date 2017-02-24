Якоби: переговоры об участии «Волеро» в чемпионате России пока не ведутся

Президент швейцарского «Волеро»прокомментировал возможность вхождения клуба в состав участников российской Суперлиги.«Переговоры пока не ведутся, это просто идея, которая попала в прессу. Мне в качестве идеи это озвучили представители ВФВ на совещании в международной федерации волейбола. Я ответил, что нам принципиально это интересно, мы не отвергаем идею с порога, но надо подумать, как это вообще может быть реализовано. С точки зрения логистики, нагрузки двойного чемпионата, и какова видится экономическая составляющая этого вопроса. Мы не можем играть только чемпионат России, мы обязаны играть чемпионат Швейцарии, это юридические аспекты. Сейчас мы сыграли уже 165 матчей без поражений в чемпионате Швейцарии, и это никому из окружающих, конечно, не доставляет удовольствия.Существуют альтернативные лиги в других видах спорта, например КХЛ в хоккее. Но у нас по сути ещё ничего не началось, я готов и открыт к обсуждению вопроса, но попросил дать формат, проект того, что можно было бы обсуждать. Это ведь не я должен придумывать, а если ВФВ планирует создание открытого чемпионата России и нас пригласят, то для «Волеро» это было бы со спортивной точки зрения полезно. А вот с экономической точки зрения сегодня бесполезно было бы говорить, мы этого не знаем. Потенциал российского клубного волейбола есть, особенно юношеский спорт всегда будет готовить какое-то количество игроков для профессиональных команд. Вопрос стоит в другом — в организации и привлекательности чемпионата России. Потому что только через это возможно формирование экономической составляющей чемпионата. Если чемпионат не будет привлекательным, то не будет зрителей, не будет телевидения, не будет спонсоров, не будет ничего. А как поднять коммерческую составляющую? Дать хорошее шоу! Чем больше звёзд, тем больше шоу», — приводит слова Якоби официальный сайт московского «Динамо».