«Шверин» и «Бурса» выиграли первые матчи 1/4 финала Кубка Вызова

23 февраля были сыграны два первых 1/4 финала Кубка Вызова среди женских команд. Швейцарский «Нёвшатель» в трёх сетах уступил немецкому «Шверину» со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 22:25). Испанский «Логроньо» в четырёх партиях проиграл турецкой «Бурсе» — 1:3 (15:25, 25:27, 25:19, 21:25).«Нёвшатель» (Швейцария) — «Шверин» (Германия) — 0:3 (21:25, 20:25, 22:25).«Логроньо» (Испания) — «Бурса» (Турция) — 1:3 (15:25, 25:27, 25:19, 21:25).Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 7-9 марта.