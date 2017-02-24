Орлова: «Волеро» должно было побеждать «Динамо-Москва» со счётом 3:1

Блокирующая швейцарского «Волеро»прокомментировала поражение от московского «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда оказалась сильнее со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12).«Мы не то что были близки к победе, мы должны были побеждать „Динамо“ со счётом 3:1. Мы очень много ошибок допустили. В четвёртой партии вели 19:17 и должны были доводить её до победного конца. Сами виноваты в том, что не выиграли. Каждый из нас допустил по одной-две ошибки. Кто-то не подал, кто-то не принял — отсюда и результат», — цитирует Орлову «Р-Спорт».