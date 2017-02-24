Бутько: «Локомотив» показывает симпатичный волейбол, они молодцы

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой — новосибирским «Локомотивом» — в 21-м туре российской Суперлиги. Игра пройдёт в Казани 25 февраля.
«С приходом Пламена Константинова „Локомотив“ демонстрирует быстрый европейский волейбол, который неудобен для большинства российских команд. «Локомотив» – симпатичная команда, которая показывает симпатичный волейбол, они молодцы. Сергей Савин заиграл с приходом Константинова, Лукаш Дивиш в порядке, Ильяс Куркаев раскрылся. Про Колю Павлова и говорить не надо – прекрасный игрок. Обыграть «Локомотив» можно только с максимальной концентрацией и самоотдачей. Будет непросто. И турнирная таблица, и игры «Локомотива» показывают, что эта команда ничуть не слабее москвичей.
Будет ли этот матч особенным для меня? Нет. В прошлом сезоне уже недели через три после перехода в «Зенит» мы встречались с «Локомотивом» и вот тогда я испытывал противоречивые чувства, было непривычно. Сейчас уже прошло достаточно времени и я уже успел неоднократно сыграть против «Локо». Особой эта игра для меня будет в том плане, что мы будем играть против одной из сильнейших команд чемпионата», — цитирует Бутько официальный сайт «Зенита».