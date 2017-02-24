Зиничев: видно, что у «Динамо-Москва» ещё имеются неиспользованные резервы

Генеральный директор московского «Динамо»оценил выступление команды в предварительном этапе чемпионата России. Столичный коллектив занял первое место и на старте плей-офф сыграет с «Сахалином».«Я не думаю, что команда на пике. Видно, что ещё имеются неиспользованные резервы, поскольку далеко не всегда всё получается так, как планируется тренерским штабом. К тому же по-прежнему команда не может выйти из полосы травм. Приходится тасовать состав, появляются новые люди, а это всегда – необходимость заново сыгрываться. Очевидно, что „Динамо“ движется вперёд. У команды есть резервы, и мы находимся на том этапе, когда они, безусловно, понадобятся для достижения поставленных целей.Я из тех людей, которые всегда ориентированы только на результат. Нам предстоит ещё многое сделать, чтобы мы могли результативно использовать наши сильные стороны. Включать форсаж не только в матчах со сравнительно слабыми соперниками, а именно тогда, когда это нужно для достижения ключевых целей. Но, как я отметил, „Динамо“ прибавляет, и удовлетворение от этого факта действительно есть», — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».