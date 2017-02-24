Зиничев: видно, что у «Динамо-Москва» ещё имеются неиспользованные резервы

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев оценил выступление команды в предварительном этапе чемпионата России. Столичный коллектив занял первое место и на старте плей-офф сыграет с «Сахалином».
«Я не думаю, что команда на пике. Видно, что ещё имеются неиспользованные резервы, поскольку далеко не всегда всё получается так, как планируется тренерским штабом. К тому же по-прежнему команда не может выйти из полосы травм. Приходится тасовать состав, появляются новые люди, а это всегда – необходимость заново сыгрываться. Очевидно, что „Динамо“ движется вперёд. У команды есть резервы, и мы находимся на том этапе, когда они, безусловно, понадобятся для достижения поставленных целей.
Я из тех людей, которые всегда ориентированы только на результат. Нам предстоит ещё многое сделать, чтобы мы могли результативно использовать наши сильные стороны. Включать форсаж не только в матчах со сравнительно слабыми соперниками, а именно тогда, когда это нужно для достижения ключевых целей. Но, как я отметил, „Динамо“ прибавляет, и удовлетворение от этого факта действительно есть», — цитирует Зиничева «Спорт-экспресс».