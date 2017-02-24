Связующий Травица вернулся в «Модену»

Итальянский волейболист югославского происхождениявернулся в команду итальянской Серии А1 «Модена», сообщает пресс-служба клуба. 30-летний связующий сборной Италии подписал контракт с клубом до конца сезона-2016/17, который начинал в Иране, выступая за местный клуб «Шахрдари Урмия». Иранский чемпионат Травица покинул из-за невыплаты его работодателем зарплаты.Травица ранее уже дважды играл за «Модену» — в 2003-2005 и 2008-2009 годах. Но российским болельщикам он больше известен по выступлению за «Белогорье» в 2013-2015 годах.