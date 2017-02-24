Плачи: «ФАКЕЛУ» нужно много работать над техникой и тренировать характер

Накануне первого официального матча во главе новой команды главный тренер «ФАКЕЛА»рассказал, как стал наставником клуба из Нового Уренгоя.«Мой агент позвонил мне и спросил, не хочу ли я вернуться работать в Россию. И сообщил, что во мне заинтересован «ФАКЕЛ». Я сразу согласился на предложение клуба. Здесь собраны молодые сильные игроки, которые способны достигать высоких результатов, но нужно много работать над техникой и тренировать характер, чтобы противостоять серьёзным соперникам, с которыми приходится встречаться команде, выступающей на столь высоком уровне.Я работал в России с национальной командой и в клубах Италии с российскими игроками, например с Николаем Павловым в «Латине» и Юрием Бережко в «Модене». Надо отметить, что волейбол в России отличает особая физическая составляющая, атлетизм и большое число высококлассных игроков. Конкуренция во внутреннем чемпионате очень серьёзная, и работать здесь интересно.Я пообщался с тренерским штабом и руководством клуба, провёл несколько тренировок с ребятами. Радикальных перемен не будет, просто немного изменим систему работы», — приводит слова Плачи пресс-служба «ФАКЕЛА».