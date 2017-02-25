Бутько: 23 февраля лепили с детьми печенье

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько рассказал, как провёл 23 февраля.
«Отлично, что 23 февраля у нас был выходной. Мы вместе с детьми лепили печенье, чтобы папу поздравить. Очень хорошо провели время», — приводит слова Бутько официальный канал «Зенита» на Youtube.
В субботу, 25 февраля, подопечные Владимира Алекно на своей площадке сыграют с новосибирским «Локомотивом» в рамках 21-го тура мужского чемпионата России. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «железнодорожники» занимают третье место.