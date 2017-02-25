Панков: играть с Карполем – для меня это игра жизни

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение от «Уралочки-НТМК» (1:3) в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
«Играть с «Уралочкой» возможно и это показал первый сет, но нужно понимать ситуацию, которую создает соперник. В первой партии нам удалось разрушить их подачу. В дальнейшем они стали четче принимать, ускорили передачи, и нам было очень сложно. Большой разрыв в счете из-за нашей ослабленной подачи. «Уралочка» – опытнейшая команда, спокойная. Марина Бабешина еще в 18 лет уже пасовала на Олимпиаде в Афинах, сегодня это цемент и блестящие передачи, Парубец прилично играет, первый темп хороший. Команда сильнее нас, но будет биться теперь в домашнем матче.
Начиная с 2010 года, мы не можем выиграть у «Уралочки» в плей-офф, хотя часто там встречаемся. Меняются составы наших команд, но это ничего не меняет. «Уралочка» играет всегда за призовые места, а мы, увы, только за 5-6-е места. Это связано с нашим финансовым положением. А играть с Николаем Карполем – для меня это игра жизни, можно так сказать. Выиграть у «Уралочки» Николая Васильевича было бы одним из самых важных моментов в жизни. Это история. Но выиграть очень сложно», — приводит слова Панкова официальный сайт «Уралочки».