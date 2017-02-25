Чередник: красивая игра с «Кузбассом» была во многом благодаря Полетаеву

Главный тренер «Енисея»прокомментировал победу над «Кузбассом» (3:1) в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Просто очень нужная победа. Наверное, этой фразой можно сказать всё. Весь труд, который был отдан на тренировках в подготовке к этой игре… По-моему, мы заслужили эту победу. По большому счёту, могу сказать, что уберите сегодня Полетаева, и игра закончилась бы достаточно быстро. Это человек, с которым тяжело бороться. Всё, что сегодня было, вся эта тяжёлая, упорная борьба, на мой взгляд, была вызвана тем, что он забил все нужные стыковые мячи. Где-то нам больше повезло сегодня, где-то – сопернику. Но сегодняшняя красивая игра была во многом благодаря Полетаеву. Ни в коем случае не хочу умалять заслуг других игроков, но это игрок немного другого уровня. Боюсь перехвалить, но так и есть.У меня всё достаточно просто по моей игровой философии. Я смотрю на тренировках, кто лучше готов, тот и играет. На меня могут некоторые обижаться, но это мой принцип. Кто-то может и выйти сыграть один раз, но я не люблю игроков-однодневок. Если игрок работает на тренировках, показывает, что он достоин, ему предоставляется шанс. И главное – не упустить его», – приводит слова Чередника пресс-служба «Енисея».