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Саммелвуо: мяч туда – мяч сюда, и всё могло быть по-другому

25 февраля 2017, суббота. 23:17. Волейбол
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал поражение от «Енисея» (1:3) в выездном матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сложно сказать, что у нас получилось или не получилось сегодня, когда такая маленькая разница в счёте в партиях. Мяч туда – мяч сюда, и всё могло быть по-другому. Может быть, мы могли какой-то мяч спасти в защите, подать какую-то подачу хорошо. Но это волейбол. Мы хорошо начали встречу, но в середине второй партии, когда мы вели в счёте, у нас начались проблемы со съёмом. И в итоге, всё свелось к равной борьбе. Тяжело сказать, чего нам не хватило. Даже по статистике у нас всё более или менее ровно с соперником.

Почему не сыграл Лаури? Вчера на тренировке он получил небольшое повреждение мышц бедра. Мы не могли рисковать им сегодня, поэтому дали возможность сыграть Саше. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые приехали и хорошо нас поддержали. И, конечно, поздравляю «Енисей» с победой», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба «Енисея».
Источник: Официальный сайт ВК "Енисей" Сообщить об ошибке
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ВК Енисей ВК Кузбасс
Новости. Волейбол
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