Константинов: «Зенит» показал, что сильнее «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в выездном матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.««Зенит» показал, что сильнее. Жаль, что сорвались во второй партии при счете 8:7. До этого всё время шли очко в очко. «Зенит» поднял в защите 3-4 хороших мяча. Мне показалось, что мои игроки в этот момент потеряли свою уверенность. Нельзя такие моменты допускать. Мы много ошибались, а те подачи, которые проходили, не позволяли отодвинуть соперника от сетки. Так «Зенит» не обыграешь», — приводит слова Константинова официальный сайт «Зенита».