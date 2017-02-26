Ушаков: в игре краснодарского «Динамо» даёт о себе знать финансовая составляющая

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от красноярского «Енисея» со счётом 1:3 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф женского чемпионата России.«У нас получилось лишь 20 процентов того, что мы разбирали перед игрой. Наверное, даёт о себе знать финансовая составляющая, возможно, мы не готовы психологически. Большое количество ошибок во всех партиях не давало нам возможности успешно бороться с «Енисеем». В каждой партии мы проиграли два-три мяча. Мы должны добавлять во всех компонентах игры», — приводит слова Ушакова официальный сайт «Динамо».