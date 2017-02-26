Гребенников: излишняя напряжённость и стресс мешают «Уралу»

Главный тренер уфимского «Урала»проанализировал причины неудачи своей команды в матче 21-го тура мужского чемпионата России с московским «Динамо».«Излишняя напряжённость и стресс мешают нам играть. Начинаем теряться в дисциплине и организации игры. Организация игры была не соблюдена с первого мяча, поэтому и не смогли исправить ситуацию. Надеялся, что в четвёртой партии мы справимся. Всё-таки мы можем показывать более качественный волейбол. Временами мы показывали хороший волейбол, но после какой-то ошибки. То есть, получалось, что мы делаем ошибку, а потом пытаемся её исправить», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Урала».