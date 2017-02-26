Жбанков: «Газпром-Югра» отлично провёл два первых сета в матче с «Нефтяником»

Старший тренер «Газпрома-Югра»признался, что удовлетворён игрой своих подопечных в матче 21-го тура Суперлиги с оренбургским «Нефтяником», в котором сибиряки победили со счётом 3:0.«Мы очень довольны результатом, тем, как наша команда играла первую и вторую партии. Молодцы, продемонстрировали максимум концентрации и минимум собственных ошибок! В третьем сете было тяжело, но хорошо, что мы всё-таки догнали и выиграли решающий сет. Проиграй мы третью партию, неизвестно, как бы сложилась игра», — приводит слова Жбанкова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.