Хамутцких: хорошо, что у «Белогорья» остались только домашние матчи

Тренер «Белогорья»прокомментировал победу своей команды над «Югрой-Самотлор» со счётом 3:0 в матче мужского чемпионата России.«Самое главное, что мы заработали 3 очка, на которые рассчитывали. У нас начинается ответственная пора. Хорошо, что остались только домашние игры. Хотелось последним выездом поставить жирную точку. За исключением второй партии игра сложилась так, как мы и планировали. Во второй партии сделали больше своих ошибок, поэтому и получился такой счёт», — приводит слова Хамутцких официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.