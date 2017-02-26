Мельничук: боролись с «Белогорьем», пока шла подача

Главный тренер «Югры-Самотлор»прокомментировал причины неудачи своей команды в матче чемпионата России с «Белогорьем».«Две партии навязывали борьбу. С этой командой можно играть, только если хорошо подаёшь. Пока шла подача, навязывали борьбу. А в третьей партии сказался опыт и класс «Белогорья». Тетюхин выдал серию подач. Это показывает класс игрока: в любой момент он может включиться и подать. Да и в концовке второй партии было видно, что класс игроков «Белогорья» выше.Надо искать внутренние резервы. Я считаю, что мы для этого и собрались здесь. Найдём в себе силы и покажем достойную игру», — приводит слова Мельничука официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.