Брянский: «НОВА» и дальше будет не менее интересно и зрелищно играть

Главный тренер «НОВЫ»прокомментировал домашнюю победу над «Динамо-ЛО» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Важная победа. Я хотел бы отметить, что команда сыграла сегодня хорошо. После серии проигрышей, которые у нас были, было достаточно сложно восстановиться. Ребята это сделали — «возродились». Команда была заряжена на победу. Думаю, будем и дальше показывать не менее интересный и зрелищный волейбол», — приводит слова Брянского официальный сайт «НОВЫ».