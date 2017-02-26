Павлов: «Локомотив» начал сам ошибаться, а Казань этого не прощает

Диагональный новосибирского «Локомотива»прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в выездном матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Мы начали сами ошибаться, а Казань этого не прощает. Так и получилось во второй партии, которая была нами сдана без боя. У «Зенита» получились и подача, и блок, и защита, а мы ничем не ответили. Пытались навязать игру свою игру в третьей партии, но в концовке опять не получилось. Наверное, могли лучше сыграть тактически», – приводит слова Павлова «Спорт Бизнес Online».