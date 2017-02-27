Маричев: нельзя своими ошибками помогать сопернику выигрывать

Главный тренер московского «Динамо»рассказал, почему иногда использует тройную замену по ходу матчей, а также прокомментировал фразу, сказанную им в тайм-ауте матча с уфимским «Уралом» в 21-м туре Суперлиги: «Если «Урал» выиграет – пусть, главное, чтобы мы не проиграли». «Динамо» победило «Урал» со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:22).«Это давняя задумка, которую я иногда использую, в зависимости от ситуации. Это не случайная замена. Это сочетание тройной замены мне кажется интересным.Фраза в тайм-ауте? Главное, что нельзя совершать свои ошибки. Если соперник хорошо забьёт, заблокирует – пусть, но нельзя своими ошибками помогать сопернику выигрывать. В этом был смысл», — цитирует Маричева пресс-служба ВФВ.