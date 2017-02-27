Во время матча «Уралочка-НТМК» — «Вакифбанк» пройдёт благотворительная лотерея

28 февраля «Уралочка-НТМК» на своей площадке проведёт заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком». Официальный сайт российского клуба сообщает, что во время игры каждый желающий сможет принять участие в благотворительной лотерее.Все собранные средства будут направлены в Фонд Ройзмана на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Призы для лотереи были предоставлены «Уралочкой-НТМК» и «Вакифбанком».В турнирной таблице подопечныезанимают третье место, «Вакифбанк» — первое.