Полетаев стал самым результативным игроком 21-го тура Суперлиги

Диагональный кемеровского «Кузбасса»стал самым результативным игроком 21-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Лучшими на блоке стали сразу три игрока —(«Кузбасс»),(«НОВА») и(«Динамо-Москва»), набравшие по пять очков.Лучше всех на подаче действовали(Динамо-ЛО),(«Динамо-Москва»),(«Урал»),(«НОВА») — по три эйса.