Полетаев стал самым результативным игроком 21-го тура Суперлиги

Диагональный кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 21-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Лучшими на блоке стали сразу три игрока — Николай Апаликов («Кузбасс»), Сергей Бусел («НОВА») и Александр Волков («Динамо-Москва»), набравшие по пять очков.
Лучше всех на подаче действовали Антон Ботин (Динамо-ЛО), Александр Волков («Динамо-Москва»), Егор Феоктистов («Урал»), Дмитрий Макаренко («НОВА») — по три эйса.