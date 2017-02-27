Терзич: «Волеро» готов к матчу с краснодарским «Динамо»

28 февраля швейцарский «Волеро» в матче 6-го тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов примет в Цюрихе краснодарское «Динамо». Для российского клуба, с турнирной точки зрения, результат этого матча уже ничего не значит, а вот «Волеро» для продолжения борьбы за трофей необходимо брать три очка, то есть не доводить дело до тай-брейка.“В начале этого сезона я сказал, что мы собираемся идти к нашей цели в Лиге чемпионов шаг за шагом. Возможно, этот шаг чуть больше и сложнее, чем мы планировали, но я уверен, что мы сможем выиграть завтрашний матч. Мы должны, если мы не хотим упустить нашу цель. Мы хотим выйти в следующий этап и хорошо сыграть для наших болельщиков здесь, в Цюрихе. Мы готовы к «Динамо» (Краснодар)”, — приводит слова главного тренера «Волеро»официальный сайт ЕКВ.