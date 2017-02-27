Казанское «Динамо» выиграло первый матч 1/4 финала ЧР по волейболу у «Протона»

Волейболистки казанского «Динамо» на своей площадке уверенно в трёх партиях выиграли у саратовского «Протона» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Ответная встреча пройдёт на площадке «Протона» 4 марта.Оба матча предварительного этапа между этими командами также завершились победами казанского «Динамо» в трёх партиях.«Динамо» (Казань) – «Протон» (Саратовская область) – 3:0 (25:14, 25:16, 25:18).