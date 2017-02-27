Кукушкин: «Протон» сыграл так, как позволило «Динамо»

Главный тренер «Протона»прокомментировал гостевое поражение от казанского «Динамо» (0:3) в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Динамо-Казань» сегодня очень сильно сыграло, очень хорошо на нас настроилось. Не скажу, что мы сыграли плохо. Но мы сыграли так, как нам позволило сыграть «Динамо». Когда приедем домой, будем подробно разбирать ошибки, смотреть, где можно прибавить. Ответная игра у нас ещё есть, будем к ней готовиться.С чем связано большое количество ошибок в первом сете — даже больше, чем у запасных в предыдущем матче? Могу сказать, что и «Динамо» тогда не играло на том уровне, который показало сегодня. Сейчас они сделали очень мало вынужденных ошибок, хорошо сыграли в защите, выключили из игры наших нападающих. Не то что наши нападающие сыграли слабо, просто «Динамо-Казань» сыграло лучше.За счёт чего «Протон» может навязать борьбу в ответной встрече? За счёт везения, наверное. Но также если мы продолжим играть так, как сегодня, это не значит, что и «Динамо» следующую игру проведёт так же. Они играли дома, знают здесь каждый уголок, соответственно им было легче», — приводит слова Кукушкина пресс-служба «Динамо».