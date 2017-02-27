Рахматуллин: Вольвич полностью устраивает «Зенит» игрой и отношением к работе

Вице-президент казанского «Зенита»прокомментировал продление контракта с блокирующимдо конца сезона-2017/18.«Артём хорошо влился в команду. Он полностью нас устраивает и своей игрой, и отношением к работе. Это хороший игрок уровня национальной сборной, и нам хотелось видеть его в «Зените» и на следующий год. Мы с главным тренером команды Владимиром Романовичем Алекно предложили Вольвичу не дожидаться конца сезона и переподписать контракт прямо сейчас. Артём согласился, и мы этому очень рады», – приводит слова Рахматуллина «Спорт Бизнес Online».Ранее контракты с «Зенитом» продлили доигровщики