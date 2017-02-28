Московское «Динамо» победило «Альбу Блаж» и выиграло все 6 матчей в группе ЛЧ

Московское «Динамо» в заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов на выезде в четырёх партиях переиграло румынскую «Альбу Блаж». Подопечные, обеспечившие себе выход в плей-офф по итогам пятого тура, завершили выступление на групповой стадии без потерь. «Альба» проиграла пять встреч из шести.В группе В также выступают краснодарское «Динамо» и швейцарский «Волеро».«Альба Блаж» (Румыния) — «Динамо» (Москва, Россия) — 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 22:25).