«Фенербахче» одержал шестую победу подряд в женской Лиге чемпионов

Турецкий «Фенербахче» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке сломил сопротивление французского «Сен-Рафаэля», победив в трёх упорных партиях.Турчанки завершили групповую стадию турнира без поражений и продолжат борьбу за трофей в плей-офф, а француженки стали четвёртыми в квартете С, проиграв все шесть матчей. В группе С также выступают азербайджанский «Азеррейл» и польская «Даброва Гурнича».«Фенербахче» (Турция) — «Сен-Рафаэль» (Франция) — 3:0 (27:25, 25:22, 25:21).