Краснодарское «Динамо» завершило выступление в ЛЧ, проиграв «Волеро»

Краснодарское «Динамо» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на выезде уступило швейцарскому «Волеро» со счётом 0:3. Подопечныепотерпели в 6 матчах 5 поражений и заняли третье место в квартете В.Выиграло группу московское «Динамо», не проигравшее ни матча, а швейцарки стали вторыми, по два раза обыграв «Динамо» из Краснодара и румынскую «Альбу».«Волеро» (Цюрих, Швейцария) — «Динамо» (Краснодар, Россия) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).