Французский «Шомон» вышел в полуфинал мужского Кубка Вызова. В первом матче французский клуб на выезде обыграл словацкий «Спартак Миява» со счётом 3:0 (25:16, 25:22, 25:23). В ответной встрече, которая состоялась 28 февраля, «Шомон» оказался сильнее в четырёх партиях — 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23).Первый матч: 3:0.В полуфинале «Шомон» сразится с победителем противостояния «Драйсма Динамо» (Нидерланды) — «Зираат Банкасы» (Турция).