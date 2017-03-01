Колодинский: у «Викинга» были проблемы с контролем мяча из-за низкого потолка

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА»поделился впечатлениями после победы над норвежским «Викингом ТИФ» в ответном матче четвертьфинала Кубка Вызова со счётом 3:0 (25:13, 25:18, 25:11). В первой встрече также сильнее оказались волейболисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.«Мы остались довольны игрой, особенно действиями на подаче. У Дмитрия Волкова и других игроков были удачные серии на подаче, а у норвежцев возникли проблемы с контролем мяча из-за низкого потолка. Поражение от „Вероны“ в прошлом году было очень тяжёлым для нас. Мы надеемся выступить лучше в этом году. Также мы будем бороться за медали в Суперлиге», — цитирует Колодинского официальный сайт ЕКВ.