Миклашевич вошёл в тренерский штаб новосибирского «Локомотива»

Тренерский штаб новосибирского «Локомотива» пополнил белорусский специалист, который станет ассистентом главного тренера, сообщает «Спорт Бизнес Online».Миклашевич в 2000 году стал чемпионом России в составе «Белогорья». Также он выступал в Беларуси за солигорский «Шахтёр» и «Коммунальник», казахстанский «Рахат», турецкий «Беледьеспор» и румынский «Томис». С 2004 года Святослав выступал за сборную Казахстана.На данный момент «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.