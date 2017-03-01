«Ресовия» победила «Дуклу», «Перуджа» одолела «Халкбанк» в шестом туре ЛЧ

Польская «Ресовия» завершила групповой этап мужской Лиги чемпионов домашней победой над чешской «Дуклой». Этот успех вывел польскую команду в плей-офф, несмотря на третье место в группе.В квартете Е итальянская «Перуджа» в четырёх партиях взяла верх над турецким «Халкбанком», выиграв пятый матч из шести. Волейболисты из Анкары потерпели пятое поражение и завершили борьбу за трофей.«Ресовия» (Польша) — «Дукла» (Чехия) — 3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 25:18).«Перуджа» (Италия) — «Халкбанк» (Турция) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:16).