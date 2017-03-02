«Любе Чивитанова» и «Скра» одержали победы в шестом туре волейбольной ЛЧ

«Любе Чивитанова» обыграла «Берлин» в матче 6-го тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов со счётом 3:0. Благодаря этой победе итальянский клуб занял первое место в группе В, немцы стали вторыми.В квартете С «Пари Воллей» на выезде обыграл «Фридрихсхафен». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу французов, которые, тем не менее, заняли последнее место в группе, немцы стали третьими.В группе D польская «Скра» одержала важную победу над румынской «Крайовой» (3:0). Этот результат позволил полякам занять второе место в квартете и пробиться в плей-офф, румыны стали третьими.«Любе Чивитанова» (Италия) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (25:14, 25:23, 25:15).«Фридрихсхафен» (Германия) — «Пари Воллей» (Франция) — 2:3 (20:25, 25:9, 23:25, 25:21, 9:15).«Скра» (Польша) — «Крайова» (Румыния) — 3:0 (26:24, 25:18, 25:14).