Руссо: «Кнак» никак не мог прервать удачные серии подач «Белогорья»

Главный тренер бельгийского «Кнака»прокомментировал поражение от «Белогорья» в шестом туре группового этап Лиги чемпионов. Белгородский коллектив оказался сильнее со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17).«Несмотря на поражение, я в целом доволен тем, как выступила моя команда. Мы, в принципе, сами не ожидали, что из такой группы, с такими соперниками, как «Белогорье», «Перуджа», «Халкбанк», мы выйдем в плей-офф. Поэтому для нас это уже успех.Сегодня мы тоже в целом смотрелись неплохо, играли примерно на одном уровне с соперником. Мы разобрали их игру и сделали ставку на планирующую подачу, с приёмом которой у многих ваших игроков возникают проблемы. Однако «Белогорье» в некоторые моменты подавало очень мощно, и мы никак не могли прервать эти серии. Именно эти моменты, как я считаю, и повлияли на исход встречи», — цитирует Руссо официальный сайт «Белогорья».