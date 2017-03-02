Складаны: в концовке «Нолико» не справился с мощью «Динамо-Москва»

Связующий бельгийского «Нолико»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3 (22:25, 25:18, 30:28, 18:25, 12:15).«На протяжении трёх с половиной сетов мы играли очень хорошо. Однако в концовке мы не справились с мощью российского клуба. Мы здорово провели эту кампанию в Лиге чемпионов. В четырёх из шести матчей мы сыграли отлично. Это хорошая школа, особенно для наших молодых игроков», — цитирует Складаны официальный сайт ЕКВ.