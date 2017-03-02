Сивожелез: уровень многих групп не очень соответствовал названию Лиги чемпионов

Доигровщик казанского «Зенита»прокомментировал победу над турецким «Аркасом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и оценил уровень турнира.«Впечатления положительные, тем более мне дали сыграть полный матч. Во втором сете мы дали сопернику понять, что с нами можно играть, но они не до конца этим воспользовались. Две партии получились разгромными. Не знаю, какие-то расклеенные они были. Мы ожидали большей борьбы, настраивались на более серьёзный матч.Уровень многих групп не очень соответствовал названию Лиги чемпионов. Можно сказать, турнир только сейчас начнётся – остались русские, польские, итальянские команды», — приводит слова Сивожелеза «Спорт Бизнес Online».