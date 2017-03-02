Экс-игрок «Кузбасса» Шварц подписал контракт с «Ястшембским Венглем»

Польский «Ястшембски Венгль» объявил о подписании контракта с немецким доигровщиком, сообщает официальный сайт клуба. В середине февраля Шварц по обоюдному согласию сторон расторг контракт с кемеровским «Кузбассом».Себастьян уже имеет опыт выступления в Польше. С 2014 по 2016 год он играл за «Лотос Трефль». Кроме того, в его послужном списке игра за немецкие «Унтерхагинг», «Берлин» и «Фридрихсхафен», а также итальянские «Сан-Джустино», «Падову», «Перуджу» и «Читта ди Кастелло».