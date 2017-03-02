«Юнайтед Рейн-Майн» выиграл первый матч четвертьфинала Кубка ЕКВ

Немецкий «Юнайтед Рейн-Майн» в первом матче четвертьфинала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке взял верх над бельгийским клубом «Линдеманс Алст» в трёх партиях. Ответная встреча пройдёт в Бельгии 15 марта.В полуфинале лучшая команда из этой пары встретится либо французским «Туром», либо с чешским «Карловарско». Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу французов, а ответная пройдёт 14 марта.«Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — «Линдеманс Алст» (Бельгия) — 3:0 (25:21, 26:24, 25:20).