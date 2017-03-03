Ропрет: Ковач — один из самых востребованных тренеров, мы очень довольны

Президент федерации волейбола Словениипрокомментировал назначение на пост главного тренера мужской сборной Словении известного сербского специалиста«Мы были удивлены количеством кандидатов, большинство из которых — уважаемые в волейбольном мире иностранные специалисты. Принять решение было нелегко, нам потребовалось время. Но сейчас мы очень довольны тем, что смогли договориться с Ковачем. Могу сказать, что мы подписали одного из самых востребованных тренеров на рынке», — цитирует Ропрета официальный сайт ЕКВ.