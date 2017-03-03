«Зенит» сыграет с «Кнаком», «Динамо» — с «Аркасом», «Белогорье» — с ЗАКСА в ЛЧ

3 марта в Люксембурге прошла жеребьёвка «Раунда 12» Лиги чемпионов. «Динамо-Москва» сыграет с турецким «Аркасом», «Белогорье» — с польским клубом ЗАКСА, «Зенит» — с бельгийским «Кнаком».Полные итоги жеребьёвки:«Аркас» (Турция) — «Динамо» (Москва, Россия).«Стамбул ББС» (Турция) — «Берлин» (Германия).«Ресовия» (Польша) — «Модена» (Италия).«Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия).«Белогорье» (Белгород, Россия) — ЗАКСА (Польша).«Кнак» (Бельгия) — «Зенит» (Казань, Россия).Хозяином «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который пройдёт в Риме 29-30 апреля, будет «Перуджа». Итальянская команда пропустит два раунда плей-офф и автоматически попала в полуфинал турнира.