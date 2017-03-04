Чернышёв: Молодёжная лига уже приобрела определённый статус

Исполнительный директор Молодёжной лигиобъяснил причины проведения Матча звёзд, который пройдёт в рамках финальной стадии соревнований.«Основная задача Матча звёзд – популяризация Молодёжной лиги. В прошлом году мы впервые провели его в Нижневартовске. Всё прошло с большим успехом и интересом как у игроков, так и у руководителей клубов. У ребят было большое желание попасть в состав, ведь на них приехали посмотреть тренеры сборной. Игроки выкладывались в полную силу, каждый хотел показать себя, формат матча даже получился нетоварищеским.Думаю, что так же получится и в нынешнем году. Молодёжная лига уже приобрела определённый статус. Молодые игроки хотят попасть в институты клубов Суперлиги, показывать своё мастерство. Это очень важно», — приводит слова Чернышёва официальный сайт «Локомотива».