Тимофеев: в «Нефтянике» очень хороший коллектив

Доигровщик оренбургского «Нефтяника»рассказал, как начал заниматься волейболом, а также поделился впечатлениями от атмосферы в «Кузбассе».«В Обнинске, где я родился и вырос, есть очень хорошая школа, которая воспитала очень много именитых волейболистов — СДЮСШОР им. А.Савина. Туда меня и привели родители, когда я учился в первом классе. Первым моим тренером был И.А. Орешин, на данный момент он является директором спортшколы.Карьера у меня насыщенная, до перехода в «Нефтяник» я успел поиграть в 10-11 клубах. Я был очень хорошо знаком с „Нефтяником“, тренером и парнями, так что освоился в команде быстро. В «Нефтянике» очень хороший коллектив. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку, она чувствуется и очень важна в столь трудные времена для команды», — приводит слова Тимофеева официальный сайт «Нефтяник».