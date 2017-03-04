Ушаков: выбирать «Динамо» не приходится, кто остался — все играли

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал выездное поражение от красноярского «Енисея» во втором четвертьфинальном матче чемпионата России (2:3), после которого бело-голубые завершили борьбу за медали соревнований.«Прежде всего, хочу поздравить команду «Енисей», это большое достижение. В домашнем матче с красноярской командой мы допустили большое количество собственных ошибок. И сегодня, наверное, мы не доработали в каких-то элементах. Выбирать нам не приходится, кто остался — все играли. Ситуация в клубе лучше не становится. От нас только уходят», — приводит слова Ушакова официальный сайт «Енисея».