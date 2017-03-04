Бабешина: «Заречье» — молодая, амбициозная команда с хорошей защитой

Связующая «Уралочки-НТМК»прокомментировала победу над «Заречьем-Одинцово» во втором четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу (3:0), принесшую уральской команде путёвку в полуфинал национального первенства.«Первые две партии мы выиграли легко. В третьем сете сказалось напряжение, и мы чуть-чуть дали сбой. Хорошо, что мы дотерпели до конца и выиграли со счётом 3:0. Несмотря на такой счёт, играть нам сегодня было тяжело, потому что «Заречье» — молодая, амбициозная команда. У них хорошая защита, есть сыгранность. Вадим Панков всегда создает хороший игровой коллектив, и мы всегда серьезно настраиваемся против них», — приводит слова Бабешиной пресс-служба «Заречья».