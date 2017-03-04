Панков: «Заречье» настраивалось дома дать бой «Уралочке», но не получилось

Главный тренер подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово»прокомментировал домашнее поражение от «Уралочки-НТМК» во втором четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу (0:3).«Уралочка» сегодня показала хорошую защиту. У них, конечно, выше уровень игроков и больше опыта. Это как раз те факторы, которых так не хватает нам. Мы настраивались дома дать бой «Уралочке», но не получилось. У нас нет лидера, который бы повёл за собой команду. Сейчас будем играть турнир за 5-8-е места», — приводит слова Панкова пресс-служба «Заречья».