Гилязутдинов: «Динамо» сыграло так, как должно, в матче с «Протоном»

Главный тренер казанского «Динамо»прокомментировал победу над «Протоном» во втором четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу (3:0), принесшую бело-голубым путёвку в полуфинал национального первенства.«В чемпионате это была четвёртая игра с «Протоном», поэтому этого соперника мы знаем довольно хорошо. Сегодня наша команда сыграла здорово, это тот уровень, который мы должны показывать. А команду «Протон» я хотел бы поблагодарить за вторую партию и пожелать им удачи», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.